Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli oyuncu Muhamed Buljubasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni transferi Muhamed Buljubasic ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Buljubasic'in Başkan İbrahim Turgut'un katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Buljubasic, Başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı törende kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.