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Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu gerçekleştirdi. 5'e 2 orta oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, Bodrumspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Bülent Korkmaz Mehmet Cengiz Rizespor Spor Haberler

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