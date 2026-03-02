Haberler

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Beşiktaş ile karşılaşmak için hazırlıklara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda taktik ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında 4 Mart Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümüne koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı.

Taktiksel oyun, kanat organizasyonları ve gol vuruşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Karadeniz ekibinin yarın yapılacak antrenmanın ardından akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 sezonda kaçırdığı maç sayısını duyanlar bir kez daha hayran kaldı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar

İsrail'in füzesiyle böyle havaya uçtu
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 sezonda kaçırdığı maç sayısını duyanlar bir kez daha hayran kaldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında