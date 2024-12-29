Çaykur Rizespor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, 18. haftada sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde taktik çalışmalarıyla devam etti, ancak kaleci Ivo Grbic dikişleri nedeniyle idmana katılamadı.
Çaykur Rizespor, 18. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan kafasında 10 santimetrelik kesik oluşan kaleci Ivo Grbic, dikişleri nedeniyle antrenmana katılmadı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor