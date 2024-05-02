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Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Sakatlığı bulunan Gökhan Akkan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasının ardından tamamlandı.

Antrenmanda Janne-Pekka Laine, Mame Mor Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor kafilesi, antrenmanın ardından Rize-Artvin Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle tedavi gören Gökhan Akkan kafileye dahil edilirken, bu futbolcunun Beşiktaş karşısında ???oynayıp oynamayacağı maç saatinde doktor raporuyla netlik kazanacak.

Kaynak: AA / Spor

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