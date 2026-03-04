Recep Uçar: "Direnç koymaya çalıştık ama yetmedi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Türkiye Kupası'nda turu geçme şanslarının zor olmasına rağmen direnç ortaya koymaya çalıştıklarını ancak Beşiktaş gibi güçlü bir rakip karşısında bunu başaramadıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 kaybetti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İlk 25 dakikası bizim istediğimiz gibi giden, pozisyon vermediğimiz bir bölüm. 27 dakikada ön alan baskısında yaptığımız hata, kaliteli oyuncuları var, bizi cezalandırdılar. Sonrası psikolojik açısında kolay değil. 3-0'dan sonra bizim için zor Beşiktaş için kolaydı. İkinci yarıya dirençli başladık. Sonra iki kalecinin hatasıyla 4-1 biten maç. Biz turu burada vermedik. Antep'e 5 attıktan sonra Erzurumspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarında 45 şuta rağmen 1 gol atabilmemiz buraya dezavantajlı gelmemize neden oldu. Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrike ederim. Pazar günü Antalya maçımız var. Ligi en iyi yerde bitirip taraftarı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı