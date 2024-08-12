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Çaykur Rizespor, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Ligin 1. hafta maçında Çaykur Rizespor, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol Süper Ligin 1. hafta maçında Çaykur Rizespor, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Philippe Paul Keny'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

52. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Ali Sowe'un pasıyla ceza sahası içinde topu önüne alan Altin Zeqiri'nin şutunu kaleci Muhammed Şengezer kurtardı.

57. dakikada orta sahanın yakınlarından topla buluşan Alikulov'un sert şutu Başakşehirli oyuncuya çarparak kornere çıktı.

77. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın korner vuruşunda yaptığı ortada ceza sahası içinde seken topu ceza sahası dışında karşılayan Giannis Papanikolaou sert şutu az farkla auta çıktı.

89. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında İbrahim Olawoyin'in vuruşu ile seken topu karşılayan Martin Michev, şutunu çekti. Minchev'in şutunda top Başakşehirli futbolcuya çarparak Giannis Papanikolaou'nun önünde kaldı. Ceza sahası dışından Papanikolaou'nun şutunu kaleci Muhammed Şengezer kurtardı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Ergin Gözütok, Anıl Usta

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mocsi, Khusniddin Alikulov, Casper Hojer (Halil İbrahim Pehlivan dk. 71), İbrahim Olawoyin (Mithat Pala 90+2), Giannis Papanikolaou, David Akintola, Dal Varesanovic (Amir Hadziahmetovic dk. 64), Altin Zeqiri (Martin Minchev dk. 71), Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Benhur Keser, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Muhamed Buljıbasic, Eray Korkmaz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku (Hamza Güreler dk. 29), Lucas Lima, Oliver Kemen, Berat Özdemir (Onur Ergün dk. 56), Philippe Keny (Krzysztof Piatek dk. 78), Berkay Özcan, Serdar Güler (Davidson da Luz Pereira dk. 46), Joao Figueiredo (Deniz Türüç dk. 78)

Yedekler: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan, Burak Sefa Kavraz, Dimitrios Pelkas

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Khusniddin Alikulov (dk. 45+5) (Çaykur Rizespor), Joao Figueiredo (dk. 39) (Başakşehir)

Sarı kart: Davidson da Luz Pereira, Oliver Kemen (Başakşehir) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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