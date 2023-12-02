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Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

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Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçta Çaykur Rizespor'un gollerini Olawoyin (2) ve Varesanovic atarken, Başakşehir'in gollerini Piatek ve Opoku kaydetti.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Muhammet, Mosci, Alikulov, Hojer (Dk. 88 Pinchi), Shelvey, Olawoyin, Gustavo (Dk. 69 Benhur), Varesanovic (Dk. 80 Gaich), Zeqiri, Minchev (Dk.88 Halil)

BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ: Volkan- Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay,  Deniz (Dk. 71 Serdar), Abeid (Dk. 87 Karzev), Emirhan (Dk. 58 Onur), Fegueiredo (Dk. 87 Keny), Piatek

GOLLER: Dk.12 ve Dk. 90+2 Olawoyin, Dk.17 Varesanovic (Çaykur Rizespor ) - Dk.6 Piatek, Dk.45+2 Opoku  ( Başakşehir Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Mosci, Olawoyin (Çaykur Rizespor )- Abeid,Dubois, Piatek ( Başakşehir Futbol Kulübü)

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Başakşehir Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

6'ncı dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Pıatek, topu ağlara gönderdi: 0-1.

12'nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Shelvey'in ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Olawoyin meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-1.

17'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Zeqiri'nin doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Volkan'dan sekti. Kaleciden dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Varesavic'in şutunda top ağlara gitti: 2-1.

42'nci dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa Piatek kafa ile vurdu. Yerden seken topu kaleci Gökhan çeldi. Kaleciden dönen topa gelişine şut çeken Figueiredo'nun vuruşunada meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

45+2'nci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Opoku, kendi sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar sürükleyerek kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı.

79'uncu dakikada sağ kanattan atak yapan Başakşehir'de, Duboıs'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Abeıd'in kalenin soluna yerden gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.

90+2'nci dakikada ev sahibi ekip yeninde önde geçti. Sağ kanattan köşe vuruşu kazananan Çaykur Rizespor'da köşe gönderinde topun başına geçen Shelvey'in havadan arka direğe gönderdiği top savunmadan sekerek ceza sahası dışındaki Olawoyin'in önünde kaldı. Olawoyin'in gelişene kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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