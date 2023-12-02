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Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

2 Aralık 2023 18:31 Son Güncelleme: 18:33 Abone Ol

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçta Çaykur Rizespor'un gollerini Olawoyin (2) ve Varesanovic atarken, Başakşehir'in gollerini Piatek ve Opoku kaydetti.