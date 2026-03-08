Haberler

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta tek golü Laçi penaltıdan kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Mithat'ın orta sahada çalımlarla ceza sahasına kadar gidip verdiği pasla topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Taha Şahin dk. 62), Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi (Giannis Papanikolaou dk. 82), Adedire Mebude (Antonio Augusto dk. 76), Mihaila (Altin Zeqiri dk. 82), Ali Sowe (Frantzdy Pierrot dk. 76)

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Emir Ortakaya, Muhamed Buljubasic, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Yohan Boli dk. 85), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kennet Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Samet Karakoç dk. 68), Ballet, Storm (Dario Saric dk. 57), Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Gorgi Dzhikiya, Esar Buğra Tivsiz,, Bachir Gueye, Kerem Kayaarası

Teknik direktör: Sami Uğurlu

Gol: Laçi (dk. 10 pen.)

Sarı kartlar: Laçi, Taylan Antalyalı, Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Ballet (Antalyaspor) - RİZE

