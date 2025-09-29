Çaykur Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Karadeniz ekibi, 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarına ara vermeden devam etti. Dün sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan yeşil-mavililerde, karşılaşmada 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise sahada koordinasyon ve beşe iki pas çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenmanın devamında şut çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç gerçekleştirildi. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Öte yandan, sakatlıkları süren Khusniddin Alikulov ve İbrahim Olawoyin, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. - RİZE