Çaykur Rizespor 2. devre hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor 2. devre hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki 2. devre hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde devam ediyor. Antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve taktik çalışmalarla zenginleştirildi.

Çaykur Rizespor, 2. devre hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden kamp programını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile son buldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
