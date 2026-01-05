Çaykur Rizespor 2. devre hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden kamp programını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile son buldu. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor