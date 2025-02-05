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Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup etti. Maçta goller Varesananovic ve Jurecka'dan gelirken, Ankaragücü'nün tek sayısı Diego Coelho'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada sol kanattan gelişen topla beraber ceza sahasına giren Astanakulov'un vuruşunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

77. dakikada Mesut Kesik'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ali Kaan Güneren'in kafa pasında Diego Coelho'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Göktuğ Erel

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer (Mithat Pala dk. 46), Husniddin Alikulov, Ayberk Karapo, Muhammed Taha Şahin (Akintola dk. 62), Dal Varesananovic (Minchev dk. 63), Muhamed Buljubasic, Altin Zeqiri (Sowe dk. 72), İbrahim Olawoyin, Emrecan Bulut (Doğanay Avcı dk. 53), Vaclav Jurecka

Yedekler: Canberk Yurdakul, Atilla Mocsi, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Habil Özbakır

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ankaragücü : Erten Ersu, Miraç Şimşek, Diego Coelho, Mesut Kesik, Hayrullah Bilazer (Zahir Ersari dk. 74), Emre Gültekin (Arda Doğan dk.75), Enes Tepecik (Hasan Nazarov dk. 46), Ali Kaan Güneren (Muhammet Emin Güler dk. 89), Michal Rakoczy (İsmail Çokçalış dk. 46), Sıraç Astanakulov, Rijad Bajic

Yedekler: Fatih Demir, Hasan Nazarov, Recep Yiğit Sevinç, Raşit Efe Kanık, Görkem Cihan, Turgut Yazgan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Varesananovic (dk. 10), Jurecka (dk. 15 pen.) (Çaykur Rizspor), Diego Coelho (dk. 77) (Ankaragücü) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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