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Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 Önde Geçti

Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 Önde Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanan maçta Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü evinde 2-0 önde tamamladı. Goller 10. dakikada Dal Varesananovic ve 15. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan gelişen İbrahim Olawoyin'in ortasında ceza sahası içinde Dal Varesananovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada İbrahim Olawoyin'in ceza sahası içinde Michal Rakoczy ile girdiği mücadelede yerde kalmasıyla hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jurecka'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Göktuğ Erel

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer, Husniddin Alikulov, Ayberk Karapo, Muhammed Taha Şahin, Dal Varesananovic, Muhamed Buljubasic, Altin Zeqiri, İbrahim Olawoyin, Emrecan Bulut, Vaclav Jurecka

Yedekler: Canberk Yurdakul, Atilla Mocsi, Papanikolaou, Sowe, Hadziahmetovic, Akintola, Mithat Pala, Minchev, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ankaragücü : Erten Ersu, Miraç Şimşek, Diego Coelho, Mesut Kesik, Hayrullah Bilazer, Emre Gültekin, Enes Tepecik, Ali Kaan Güneren, Michal Rakoczy, Sıraç Astanakulov, Rijad Bajic

Yedekler: Fatih Demir, İsmail Çokçalış, Hasan Nazarov, Recep Yiğit Sevinç, Raşit Efe Kanık, Zahir Ersari, Muhammet Emin Güler, Görkem Cihan, Arda Doğan, Turgut Yazgan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Varesananovic (dk. 10), Jurecka (dk. 15 pen.) (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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