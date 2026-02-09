Haberler

Çaykur Rizespor, Alikulov'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Khusniddin Alikulov'un sözleşmesini 1 yıl uzattı. Alikulov'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Özbek milli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanıldığı belirtilerek, "Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov'da ön çapraz bağ yırtığı, diz kapağı hasarı ile hem iç hem de dış menisküsünde yırtık, kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncunun ameliyatı planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sahalara dönüş süresi tahmini 6 ila 9 ay olarak öngörülen Alikulov'un sezonu kapattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, oyuncunun performansını ve aidiyet bağlarını gözeterek, sezon sonunu beklemeden 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmış ve sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Alikulov'un kısa sürede aramıza döneceğine olan inancımızı yineliyor, kendisine başarılarla dolu yıllar diliyoruz."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
