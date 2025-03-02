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Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u 3-1 Yenerek Özgüven Kazandı

Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u 3-1 Yenerek Özgüven Kazandı
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Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir, Alanyaspor karşısında elde ettikleri 3-1'lik galibiyetle sıkıştıkları gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyleyerek, takımın iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir "Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz de bu grubun içindeydik. Buradan biran önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u kendi sahasında 3-1'lik skorla mağlup eden Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Alanyaspor iyi bir takım. Lig üçe bölünmüştü; altakiler, ortadakiler ve yukardakiler diye. Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz de bu grubun içindeydik. Buradan bir an önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk. İlk yarı oyun biraz durgun geçti. Oyunu tutmak istedik. Ama ikinci yarı başında Ghezzal'ın attığı çok güzel bir golle biraz daha tempomuzu artırdık. Tam da görmedik, ilginç bir penaltı golü yedik. Ama ondan sonra baskımıza devam ettik. İkinci ve üçüncü golleri bularak üç puanı kazanmasını bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Alanyaspor takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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