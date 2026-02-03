Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Süper Lig takımı Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı.

RİZE'DE KARŞILIKLI GOLLER

Beyoğlu Yeni Çarşı, 7. dakikada Alihan Kurtoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Çaykur Rizespor, 56. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.

İKİ TAKIM PUANLARI PAYLAŞTI

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 4 puana yükseldi. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ilk puanını aldı. Kupada bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beyoğlu Yeni Çarşı, kendi evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.