Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Süper Lig takımı Çaykur Rizespor, sahasında 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.
- Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı.
- Çaykur Rizespor maçtan sonra 4 puana yükseldi.
- Beyoğlu Yeni Çarşı maçtan sonra ilk puanını aldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Süper Lig takımı Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı.
RİZE'DE KARŞILIKLI GOLLER
Beyoğlu Yeni Çarşı, 7. dakikada Alihan Kurtoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Çaykur Rizespor, 56. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.
İKİ TAKIM PUANLARI PAYLAŞTI
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 4 puana yükseldi. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ilk puanını aldı. Kupada bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beyoğlu Yeni Çarşı, kendi evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.