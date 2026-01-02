Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. haftanın açılış maçında Çayırova Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 82-69 mağlup etti. İlk yarıyı 47-28 önde tamamlayan Çayırova, maçı kazanan taraf oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. haftanın açılış maçında Çayırova Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 82-69 yendi.
Ligde 18. haftanın ilk maçında Darüşşafaka Lassa ile Çayırova Belediyespor, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 47-28 önde tamamlayan Çayırova Belediyespor, salondan 82-69 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor