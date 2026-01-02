Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. haftanın açılış maçında Çayırova Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 82-69 mağlup etti. İlk yarıyı 47-28 önde tamamlayan Çayırova, maçı kazanan taraf oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
