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Çayırova Belediyesi Bornova Belediye KSK'yı ağırlıyor

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Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Çayırova Belediyesi evinde Bornova Belediye KSK'yı konuk edecek. Çayırova Belediyesi, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında evinde Bornova Belediye KSK'yı ağırlayacak Çayırova Belediyesinde hazırlıklar sürüyor. Çayırova Belediyesi, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 14. hafta mücadelesinde Bornova Belediye KSK'yı konuk edecek. 9 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak müsabakaya ilginin yoğun olması bekleniyor. Başantrenör Enes Akdilek'in öncülüğünde tüm hafta boyunca maça hazırlanan Çayırova Belediyesi, maç hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bu haftaya kadar 5 galibiyet 8 mağlubiyet alan Çayırova Belediyesi, kendisiyle aynı sayıda galibiyet alan rakibini yenerek, yükselen performansını sürdürmek istiyor. Son iki haftada ligin güçlü ekipleri Sigortam Net ve PizzaLazza Haremspor'u yenerek yoluna devam eden Çayırova Belediyesi'nde hedef, Bornova Belediye KSK'yı da mağlup ederek 3 haftada 3 galibiyet almak. 10 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak karşılaşma TBF TV Youtube kanalından da canlı yayınlanacak. Çayırova Belediyesi, ilçedeki tüm basketbolseverleri bu zorlu müsabakada salona davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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