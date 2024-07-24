Çayelispor, İsmail Özoğul'un sözleşmesini yeniledi

TFF 3. Lig ekiplerinden Çayelispor, oyuncusu İsmail Özoğul'un sözleşmesini yeniledi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak TFF 3. Lige yükselen Çayelispor, geçen sezon kadrosunda yer alan ve başarılı orta saha oyuncusu İsmail Özoğul ile devam kararı aldı. Bostancı, yeşil-beyazlı takım ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşmesini imzaladı. - RİZE