Çaycumaspor, Gökçebeyspor'u 1-0 mağlup etti

Çaycuma stadında oynanan ve saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı Bayram Çiv- Melih Kaya ve Furkan Topalahmetoğlu hakem triosu yönetti. Karşılaşmada her iki takım Fair Play olarak centilmence oynadı. Maçın ilk yarısında sahada her iki takımda üstün performasn gösterdi. Karşılaşmanın 22. dakikasında Gökçebeyspor ceza sahasında oluşan bir pozisyon sonrasında maçın orta hakemi Bayram Çiv, penaltı noktasını gösterdi. Çaycumaspor takımından Emre Durdu, penaltı atışını gole çevirerek top Gökçebeyspor'un fileleri ile buluştu. Bu dakikaların ardından her iki takımda gol arayışlarına geçti. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmedi ve ilk yarı Çaycumaspor'un üstünlüğü ile kapandı.

Maçın ikinci yarısında da sahada iki takımdanda pozisyon üstüne pozisyonlar geldi. Ancak hem Çaycumaspor hem de Gökçebeyspor aradığı şansı bulamadı. 90 dakikalık karşılaşmada Çaycumaspor'un 1-0'lık galibiyeti ile devam ederken, 6 dakikalık duraklama dakikalarında ise herhangi bir gol gelmedi ve karşılaşma Çaycumaspor'un 1-0'lık skorla tamamlandı. Galibiyetle birlikte Çaycumaspor hanesine 3 puan yazdırdı. Maçın ardından takım, taraftarlarla birlikte coşkuyu bir arada kutladı. - ZONGULDAK