Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde Sokak tenisi turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde Sokak tenisi turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde Sokak tenisi turnuvası

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde "Sporun Gelişimi ve Tarihin Tanıtımı" projesi çerçevesinde Aizanoi Antik Kenti'nde Sokak tenisi turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde "Sporun Gelişimi ve Tarihin Tanıtımı" projesi çerçevesinde Aizanoi Antik Kenti'nde Sokak tenisi turnuvası düzenlendi.

Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ile birim müdürleri tarafından verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Korkmaz, Çavdarhisar, gençlik, Kütahya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title