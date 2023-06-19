Castelletto operasyonu başladı! Beşiktaş stoper sorununu kökünden çözecek

Beşiktaş, Nantes forması giyen stoper Jean-Charles Castelletto için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Nantes'ın Castelletto için 5 milyon euro bonservis istediği iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Nantes'ın deneyimli stoperi Jean-Charles Castelletto ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

5 MİLYON EURO DEĞER BİÇTİLER

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor. Fransız ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyu satmak istememesine rağmen 5 milyon euroluk bonservis biçti.

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

2026 yazına kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu bu sezon Fransız ekibinin formasını 46 maçta girdi. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken, 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.