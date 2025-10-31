CAS, Rus Sporcu Kachanova'nın Tarafsızlık Başvurusunu Reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rus sürat patencisi Daria Kachanova'nın Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarışmak için "Bireysel Tarafsız Sporcu" başvurusunu kabul etmedi.

CAS'ın internet sitesindeki duyuruda, Kachanova'nın başvurusunun, atletin "Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kontrol edilen bir spor kulübü CSKA Moskova ile ilişkisi" ve "sporcuyu tarafsız statüye uygun görmemesi" gerekçeleriyle reddedildiği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Kızak Federasyonu (RLF) tarafından yapılan itirazı ise "kısmen" kabul eden CAS, Rus kızak sporcularının, tarafsız statü kriterlerini karşılamaları halinde olimpiyatlar öncesi eleme müsabakalarında yarışabileceklerini duyurdu.

25. Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.

Rusya'yı olimpiyatlardan men eden ve Rus atletlere, tarafsız statü kriterlerini karşılamaları halinde yarışma izin veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), İsrailli sporcuların kendi bayrağıyla katılımında sorun görmüyor.