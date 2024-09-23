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Çarşambaspor Yeni Sezona Hazırlanıyor

Çarşambaspor Yeni Sezona Hazırlanıyor
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Aydın Akay liderliğinde devam ediyor. Futbolcu Kemal Sabri Bayraktar, takımın adaptasyon sürecinin zor olduğunu ama hazırlıkların güzel gittiğini belirtti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

2024-2025 sezonunda BAL 5. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor'da yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktör Aydın Akay liderliğinde Adapark Tesisleri'nde sürüyor.

Hazırlıkları değerlendiren Çarşambasporlu futbolcu Kemal Sabri Bayraktar, takımda çalışmaların güzel bir şekilde devam ettiğini ve bu tabloyu lige yansıtmak istediklerini belirtti. Bayraktar, "Yeni kurulmuş bir takımız. Sağ olsun yönetimimiz ve hocamız raporu doğrultusunda genç bir takım kurudu. Şu an takım olma yolunda ilerliyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarında da güzel sonuçlar aldık. Bunu da lige yansıtmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Şuan her şey güzel gidiyor" dedi.

Takıma gelen yeni isimlerden kaynaklı adaptasyon sürecinin zor olduğunu belirten Bayraktar, "Geçen seneden kalan 4 - 5 oyuncu var. Geri kalan isimler yeni. O yüzden adaptasyon biraz daha zor oluyor. İdmanlarda ve hazırlık maçlarında bunu atlatmaya çalışıyoruz. Lige de en iyi şekilde hazırlanıp başlayacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çarşambaspor Futbol Aydın Yaşam Spor

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