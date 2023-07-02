Çarşamba'da Geleneksel Rahvan At Yarışları Gerçekleştirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı. 103 atın mücadele ettiği yarışlarda, 9 farklı kategoride yarışmacılar yer aldı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yarışlara katılanlara teşekkür ederek, ilçede sporun ve sporcuların desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Geleneksel Çarşamba Rahvan At Yarışları, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapıldı.

Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında, Çarşamba Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Rahvan At Yarışları bu yıl Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Farklı illerden 103 atın mücadele verdiği müsabakalarda, yarışmacılar 9 kategoride yarıştı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede bir geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi. Yeşilırmak Şenlikleri'nin finalini Geleneksel Rahvan At Yarışları ile yaptıklarını dile getiren Doğan, "Kıyasıya rekabet, büyük bir dostluk ortamında güzel bir yarış gerçekleşti. Farklı illerden birçok sporsever de ilçemizdeydi. Yarışmaya katılan sporcularımıza, izlemeye gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çarşamba'mızda sporu ve sporcularımızı desteklemeye, ilçemizde birçok spor müsabakasında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Geleneksel Rahvan At Yarışları'nı Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanvekili Ümit Kavraz, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Yarışlar sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.