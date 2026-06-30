13 ilden 301 ragbici Çarşamba ilçesinde buluştu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen ANALİG Ragbi 1. Etap 2. Grup Müsabakaları'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Organizasyonda 13 ilden 301 sporcu, 3 Temmuz'a kadar dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ANALİG Ragbi 1. Etap 2. Grup Müsabakaları'nın açılış töreni Çarşamba Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. 29 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda 13 farklı ilden gelen 301 sporcu mücadele edecek. Müsabakalar boyunca genç sporcular, grup aşamasını başarıyla tamamlayarak bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

Açılış töreninde konuşan Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, sporun sadece kazanmak değil paylaşmak, dayanışmak, disiplin ve saygı anlamına da geldiğini vurgulayarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinesinde düzenlenen ANALİG Ragbi 1. Etap 2. Grup Müsabakaları kapsamında sizleri ilçemiz Çarşamba'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. 29 Haziran - 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çarşamba Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek bu önemli organizasyonda, 13 farklı ilimizden gelen 301 sporcumuz centilmence mücadele ederek hem yeteneklerini sergileyecek hem de dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirecektir" dedi.

"Mücadele kadar dostluk da kazanacak"

Bugün burada bulunan sporcuların geleceğin başarılı isimleri olmasının yanı sıra, ülkenin birlik ve beraberliğinin de en güzel temsilcileri olduğuna dikkat çeken Ekşi, "Bugün burada bir araya gelen gençlerimiz, geleceğin başarılı sporcuları olmanın yanında, ülkemizin birlik ve beraberliğinin de en güzel temsilcileridir.İnanıyorum ki bu organizasyon boyunca sahada centilmenlik ön planda olacak, mücadele kadar dostluk da kazanacaktır. İlçemizin misafirperverliğini en güzel şekilde göstereceğimize ve tüm sporcularımızın buradan güzel hatıralarla ayrılacağına yürekten inanıyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, hakemlerimize, antrenörlerimize, görevli personelimize ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza sakatlık olmadan centilmence ve başarılı bir müsabaka dönemi diliyor, dereceye girecek takımları şimdiden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Sahada kıyasıya mücadele yaşandı

Konuşmaların ardından sporcular, ilk karşılaşmalar için sahaya çıktı. Farklı illerden gelen genç sporcular, hem grup aşamasını başarıyla tamamlamak hem de bir üst tura yükselme yolunda avantaj elde edebilmek için sahada kıyasıya mücadele etti. Hızlı hücumlar ve başarılı savunma hamlelerinin öne çıktığı karşılaşmalarda, teknik ekiplerin oyuncularına yaptığı yönlendirmeler ve sporcuların yüksek temposu müsabakalara ayrı bir heyecan kattı.

Çarşamba'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG Ragbi 1. Etap 2. Grup Müsabakaları, 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Organizasyon sonunda başarılı olan takımlar, bir üst etapta mücadele etme hakkı kazanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı