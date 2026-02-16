Haberler

Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Güncelleme:
Galatasaray'ın altyapısında forma giyen Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaşması sonrası sarı-kırmızılıların konuyu TFF'ye taşıdığı, sürecin FIFA'ya kadar uzanabileceği iddia edildi.

  • Galatasaray, Çağrı Balta'nın transfer sürecini Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.
  • Galatasaray, Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda FIFA'ya başvurmayı planlıyor.

Galatasaray altyapısında forma giyen ve sarı-kırmızılıların profesyonel sözleşme teklifini reddeden genç santrfor Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmesinin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"HUKUKİ BOYUTA TAŞINABİLİR"

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklara göre; Galatasaray, U19 Ligi'nde gol krallığı yaşayan genç oyuncusu Çağrı Balta'nın transfer sürecini hukuki boyuta taşıyacak. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde harekete geçerek konuyu Türkiye Futbol Federasyonu nezdine taşıdığı ve U19 Milli Takımı maçının ardından Fenerbahçe Stadı'nda yaşandığı iddia edilen temaslar nedeniyle federasyona şikayette bulunduğu öne sürüldü.

FIFA'YA BAŞVURU YAPILACAK

Galatasaray'ın milli maç sonrasında Hakan Balta'nın statta sarı-lacivertli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığına dair bilgileri TFF'ye sunduğu, Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda ısrarcı olması halinde sürecin uluslararası boyuta taşınacağı dile getirildi. Böylece olası bir transferin yaşanması durumunda sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek ''oyuncu ayartma'' gerekçesiyle başvuru yapacağı aktarıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımm89m5ts9s:

baktılar fener iyi gidiyor kendi seviyelerine düşmüyor uğraşacak bir şey arıyor onun bunun çocukları

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA.s.:

Fener bu hızla her zaman gittiği yere kadar anca gider zırto..

yanıt14
yanıt13
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

iyice kafayı yemeye başladı Fenerbahçe kompleksinden.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet altın:

Yapı her tarafta yorum yapıyorum GS nin yapı Avrupa da varmı diye. yorumlarımız yayınlanmıyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Cincon uzuuun bi aradan sonra ilk defa paniklemeye başladı. Yoksa U19 oyuncusunun transferine kadar düşmezdi başkan. Mesele başka!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

