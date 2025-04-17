Carlo Ancelotti yolun sonuna geldi! İşte yerine geçecek isim

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde Arsenal'e elenerek veda eden İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için şok bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

BARCELONA MAÇINDAN SONRA AYRILIK

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, 26 Nisan'da Barcelona'ya karşı oynanacak Copa del Rey finalinin ardından Real Madrid'den ayrılacak. İtalyan teknik adamın, Barcelona maçının hemen ardından Real Madrid'den ayrılacağı ve sezonu tamamlamayacağı öne sürüldü.

KLOPP GELEBİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid, ligde de 70 puanlı lider Barcelona'nın 4 puanla arkasında ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid, Copa del Rey finalinde de Barcelona ile karşılaşacak. Real Madrid için Carlo Ancelotti sonrası dikkat çeken bir iddia da Jürgen Klopp olarak gündeme geldi.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

UOL Esporte'de yer alan habere göre, Liverpool'dan geçen yıl ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine nokta koyan ve Red Bull Futbol Grubu'nun Direktörü olarak göreve başlayan Klopp, eski mesleğine geri dönmek istiyor. Eski görevi teknik direktörlüğe geri dönmeye istekli olan Klopp'un şu anda sadece Real Madrid ve Brezilya'da çalışmayı düşündüğü kaydedildi.