İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı
Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı. İtalyan teknik adam, sezon sonunda Real Madrid ile yollarını ayıracak ve haziran ayında Brezilya'da göreve başlayacak. Ancelotti, bu anlaşma ile 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerine Brezilya Milli Takımı'nda devam etmeye hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu ve İtalyan teknik adam anlaşmaya vardı.

HAZİRAN AYINDA TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Carlo Ancelotti, haziran ayından itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. Real Madrid ve Ancelotti'nin sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor. İtalyan teknik adam, sezonun bitmesiyle haziran ayında Brezilya'da göreve başlayacak.

33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.

BU SEZON YIKIMI YAŞADI

Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, bu sezon İspanya Kral Kupası'nda finalde Barcelona'ya kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne de Arsenal karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından çeyrek finalde veda eden Real Madrid, La Liga'da da 76 puanlı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

keşke mourınho yu alsalardı tüh kaçırdık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Kam Tu Ankaragücü :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.