Carlo Ancelotti'nin yeni adresi belli oldu
Brezilya Milli Takımı'nın, Arjantin'e karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktörlük için Carlo Ancelotti'ye yönelik çağrıları arttırdığı bildirildi. Brezilya'nın, 2026 Dünya Kupası'nda takımı Ancelotti'ye emanet etmek istediği ifade edildi. Federasyonun, diğer alternatiflere rağmen, Ancelotti ile görüşmelere yoğunlaşacağı belirtildi.
Brezilya Milli Takımı, Arjantin ile oynanan eleme maçında 4-1 kaybetmişti. Uzun süredir kötü futboluyla gündemde olan Brezilya'da teknik direktörlük çağrıları yeniden yükseldi.
CARLO ANCELOTTI SESLERİ YÜKSELDİ
Ge Globo'da yer alan habere göre; Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda Carlo Ancelotti'ye takımı emanet etmek istiyor. Kolombiya ve Arjantin maçlarının ardından memnuniyetsizliğin arttığı ve federasyonun yeniden harekete geçtiği ifade edildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Brezilya Milli Takımı için başka alternatifler olsa da, federasyonun zaman harcamadan Ancelotti ile görüşmelere yoğunlaşılacağı aktarıldı.