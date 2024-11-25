Carlo Ancelotti, aylardır forma vermediği Arda'nın yaptıklarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Real Madrid, La Liga'nın 14'üncü haftasında Leganes'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen ve bir asist yapan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den tam not aldı. Ancelotti, 90 dakika sonrası Arda için övgü dolu sözler sarf etti. Genç futbolcu, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı ve bu sezon ilk kez gole katkıda bulundu.
La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, lider Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Leganes'i 3-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. 1 maçı eksik, puanını 30'a yükselten eflatun-beyazlılar, farkı da 4'e indirdi.
ARDA MAÇA DAMGA VURDU
75 dakikada oyunda kalan Arda, etkili performansıyla Ancelotti'den tam not aldı. 60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı ve Valverde'nin golünün asistini yaptı. 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamlayan Arda, bu sezon ilk kez gole katkıda bulundu.
ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Ancelotti 90 dakika sonrası Arda Güler için övgü dolu sözler sarf etti. İtalyan teknik adam, "Arda bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundu. Yaratıcılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri" dedi.