Carlo Ancelotti, aylardır forma vermediği Arda'nın yaptıklarını görünce neye uğradığını şaşırdı

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, lider Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Leganes'i 3-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. 1 maçı eksik, puanını 30'a yükselten eflatun-beyazlılar, farkı da 4'e indirdi.

ARDA MAÇA DAMGA VURDU

75 dakikada oyunda kalan Arda, etkili performansıyla Ancelotti'den tam not aldı. 60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı ve Valverde'nin golünün asistini yaptı. 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamlayan Arda, bu sezon ilk kez gole katkıda bulundu.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Ancelotti 90 dakika sonrası Arda Güler için övgü dolu sözler sarf etti. İtalyan teknik adam, "Arda bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundu. Yaratıcılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri" dedi.