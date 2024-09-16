Cardiff City, sezona kötü başlayan Erol Bulut'un kalemini kırdı
İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin, sezon başlangıcından bu yana süren kötü performansın ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi. İlk 5 haftada yalnızca 1 puan alabilen Cardiff City, Bulut'un görevine son vermeyi düşünüyor.
İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin sezon başlangıcından bu yana süren kötü performansın ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.
YOLLAR AYRILABİLİR
Alex Crook tarafından aktarılan bilgilere göre Championship'te ayrılık yaşanabilir. Cardiff City'nin hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcından sonra Erol Bulut ile yollarını ayırmak istediği belirtildi.
5 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ
Cardiff City, bu sezon Championship'te çıktığı 5 maçta 11 gol yerken rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabildi. Ekip 5 maçta yalnızca 1 puan alabildi.