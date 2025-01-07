Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
DEM Parti İmralı heyeti CHP ile görüştü, geçen süre dikkat çekti

DEM Parti-CHP görüşmesinin süresi dikkat çekti
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt

Cappadocia Ultra Trail İçin Kayıtlar Başladı

Cappadocia Ultra Trail İçin Kayıtlar Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17-19 Ekim tarihlerinde Kapadokya'da gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra Trail için kayıtlar açıldı. Bu yıl 14K'lık yeni parkuru ile önceki yıllara göre daha fazla katılımcı hedefleniyor.

Bu yıl 17-19 Ekim tarihlerinde koşulacak Cappadocia Ultra Trail'de kayıtlar başladı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularını 17-19 Ekim tarihlerinde ağırlayacak. Organizasyon, 12. yılını kutlayacak. Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 14K'lık parkuruyla koşuculara yeni bir parkur deneyimi yaşatacak. Bu yıl 80'den fazla ülkeden rekor katılımın olması bekleniyor.

Cappadocia Ultra Trail'de kayıtlar ise başladı. İlk günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaşan yarışa, şu ana kadar 36 ülkeden 177 sporcu kayıt yaptırdı.

Yeni parkur deneyimi

Cappadocia Ultra Trail, bu sene yeni parkuru ile de dikkat çekiyor. Birçok kategoriden sporcuları bir araya getiren yarış, 14K'lık yeni parkuru ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak.

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney de Kapadokya'da her geçen gün büyüyen ve yenilenen parkurlarıyla kıyasıya mücadelelere sahne olan bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi. Güney, "Yıllar içinde kazandığımız tecrübe ile gelişime devam ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de sorunsuz bir yarış için çalışmalarımıza start verdik. Dünyanın dört bir yanından sporcuları Kapadokya'nın eşsiz doğasında ağırlıyoruz. Gelen her sporcu buradan mutlu ayrılarak bir sonraki yarışın tarihini beklemeye başlıyor. Tabii bu işleri yaparken sponsorlarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Destekleri ile birbirinden güzel organizasyonlar ortaya çıkıyor. 14K'lık parkurumuz da hem koşucuları hem de bizi mutlu etti. Cuma günü koşulacak yeni parkurumuzla etkinlik süresini artırarak bölge turizmine daha fazla katkı sağlamış oluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

FETÖ elebaşının isteği yerine getirilmedi, örgüt karıştı
img

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden
img

Ülke attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
DEM Partili Hatimoğulları'ndan muhalefete çağrı

Sözleri tepki çekmişti! Kürsüden muhalefete çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı? A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.