Cansu ve Melis'ten Fenerbahçe galibiyeti yorumu

Cansu Özbay : Hala inanamıyorum nasıl kazandığımıza

"Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Sergilediği performansla galibiyette pay sahibi olan Tuğba Şenoğlu'nun performansına değinen Gürkaynak, "Tuğba zaten çok önemli bir yetenek Türk voleybolu için. Ona da Giovanni görev verdi ve o da elinden gelenin en iyisini yaptı, hatasız oynadı diyebilirim. Onun da çok büyük bir katkısı vardı bugünkü maçta, bu zaferde. O yüzden Tuğba'yı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.