Canlı yayında övgüler yağdırdı! Okan Buruk, 'Türkiye'nin en iyisi' dediği Fenerbahçe'nin yıldızını yere göğe sığdıramadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayın programında sunucunun "Hocam sana Arda Güler'i sorayım mı?" sorusuna, "Arda Güler'i çok beğeniyorum. Yurt dışında da kiminle konuşsak, hangi oyuncu deseler burada Arda Güler öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınız zaman belki de ilk sırada yazılacak isim. Klas bir oyuncu. Son yıllarda böylesini az görüyoruz. 10 numara olarak Türkiye'nin en iyisi Arda Güler" şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayın programında 2022-2023 sezonuna dair açıklamalarda bulundu.

"ARDA'YI ÇOK BEĞENİYORUM"

Yıldız futbolcu Arda Güler'e övgüler yağdıran Buruk, " Arda Güler'i çok beğeniyorum. Çok büyük futbolcu olacak. Bu sene belli bölümden sonra oynadı. Uzun süre oynamadı. Herkes Arda Güler'i seyretmek istedi. Arda Güler oynadığında insanların maça ilgisi artıyor. Ne olacak, nasıl yapacak. Çok beğeniyorum. Hep söylüyorum, yurt dışında da kiminle konuşsak, hangi oyuncu deseler burada Arda Güler çok öne çıkıyor. Milli takım için, Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınız zaman belki de birinci sırada yazılacak isim Arda Güler. Çok güvenilmedi, biraz geç oldu. Hem taraftar, hem medya o kadar bastırdı ki oynatılmaya mecbur kalındı. Oynayınca da etkiledi'' dedi.

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ ON NUMARASI''

Genç yıldızın yeteneklerine de değinen Buruk, ''Ben çalışmadım Arda Güler ile. Benim oyuncum olsa, beraber olsa daha iyi yorum yaparım. Arda Güler'i herkes ister. Oyunu bu kadar değiştirebilecek bir oyuncu. Şutu, pası, son pası var. Biraz fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor. Yaşı daha çok küçük. Her şeyi gelişecek. Klas bir oyuncu. Son yıllarda böylesini az görüyoruz. Çok değerli bir isim. Mevkisel olarak, 10 numara olarak Türkiye'nin en iyisi Arda Güler" ifadelerini kullandı.