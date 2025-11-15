Haberler

Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Leroy Sane kavgası
Almanya'nın Lüksemburg'u 2-0 yendiği maçta Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin performansı teknik direktör Julian Nagelsmann ve Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus arasında tartışma yarattı. Sane, maça ilk 11'de başladı ve etkili bir performans sergiledi. Ancak maç sonrası Sky Sports'taki canlı yayında Nagelsmann ve Matthaus arasında Sane'nin performansı üzerine tansiyon yükseldi.

  • Almanya, Lüksemburg'u 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 2-0 mağlup etti.
  • Leroy Sane'nin asist yaptığı pozisyonda Woltemade'nin golüyle Almanya 1-0 öne geçti.
  • Teknik direktör Julian Nagelsmann ve Lothar Matthaus arasında Sane'nin kadroya alınması üzerine canlı yayında tartışma yaşandı.

Almanya'nın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaraylı Leroy Sane üzerinden teknik direktör Julian Nagelsmann ve efsane Lothar Matthaus arasında canlı yayında tansiyon yükseldi.

SANÉ GERİ DÖNDÜ, MAÇA DAMGA VURDU

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, Lüksemburg'a konuk oldu. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı ve maça ilk 11'de başladı. Sane, ikinci yarının başında ceza sahasına etkili bir giriş yaptı ve penaltı noktasına gönderdiği sert topu Woltemade gole çevirdi. Almanlar bu golle 1-0 öne geçti.

69. dakikada yine Woltemade sahneye çıkınca skor 2-0 oldu. Sane'nin bir şutu da direkten dönerken, yıldız isim performansıyla göz doldurdu.

MAÇ SONU YAŞANANLAR: CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ardından asıl gündem sahadaki performans değil, Sky Sports'taki canlı yayında yaşanan tartışma oldu. Teknik direktör Julian Nagelsmann, Sane'yi kadroya almamasını sık sık eleştiren Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus ile aynı yayına çıktı.

Nagelsmann, Sane'nin durumuyla ilgili, "Sonuçta onun nasıl oynadığını değerlendiren benim. Bu onun üzerinde baskı yaratsa da normal. Dünya Kupası elemelerinde hepimizin baskısı var. Fırsatı kullanıp kullanmadığına bakıyorum. Kriterler teknik ekibin içinde kalır" dedi.

Bu sözlerin ardından söz alan Matthaus ise teknik adamı eleştirmeye devam ederek, "Ben böyle şeyleri daha çok içeride çözerim. Bu açıklamalar oyuncunun üzerinde çok fazla baskı yaratıyor. Leroy'un kamuoyunda nasıl algılandığını hepimiz biliyoruz. Ama Julian onu daha iyi tanıyor. Her zaman aynı düşünmek zorunda değiliz" dedi.

SANE ÜZERİNDEN SÜREN GERİLİM GÜNDEMDE

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sané'nin milli takıma yeniden çağrılması Almanya'da büyük yankı uyandırırken, Nagelsmann-Matthaus geriliminin uzun süre konuşulması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
