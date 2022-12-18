Canlı yayında ilginç anlar! TRT tercümanı, Arjantinli yıldızın açıklamasını ağlayarak çevirdi

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı TRT tecrümanı da ağlayarak Türkçe'ye çevirdi. Canlı yayında yaşanan bu ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.

2022 Dünya Kupası'nda kazanan Arjantin oldu. Arjantin, penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup ederek 36 yıllık kupa hasretini dindirdi. Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, Altın Eldiven ödülüne layık görüldü.

HAREKETİ DAMGA VURDU

Ancak Martinez'in ödülle tribüere çektiği hareket sevinç kutlamalarına damga vurdu. Martinez'in zaferle ilgili yaptığı açıklama sırasında ise TRT'de ilginç anlar yaşandı.

AĞLAYARAK TERCÜME ETTİ

TRT tercümanı, Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı kendisi de ağlayarak Türkçe'ye tercüme etti. Bu ilginç olay sosyal medya gündemine damga vurdu.