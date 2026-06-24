Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda kampa başladı
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarına başladı. DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarına başladı. DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
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