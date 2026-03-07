Haberler

Uğurcan Çakır'dan Önemli Açıklamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın açıklamalarını DHA Feed1'den CANLI yayınlamaktayız.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın açıklamalarını DHA Feed1'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum

Canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı