Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerinin Açıklamaları Canlı Yayında

Güncelleme:
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Ali Gürbüz ve Gürhan Taşkaya, önemli açıklamalar yapmak için DHA Feed 2 üzerinden canlı yayınla izleyicilere sesleniyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Fenerbahçe'nin güncel durumu ve gelecek planları hakkında bilgi almak için bu yayını takip edecek.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Gürbüz ve Gürhan Taşkaya'nın açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

