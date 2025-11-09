Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerinin Açıklamaları Canlı Yayında
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Ali Gürbüz ve Gürhan Taşkaya, önemli açıklamalar yapmak için DHA Feed 2 üzerinden canlı yayınla izleyicilere sesleniyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Fenerbahçe'nin güncel durumu ve gelecek planları hakkında bilgi almak için bu yayını takip edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor