Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan Basın Toplantısı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, DHA Feed2 aracılığıyla basın toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantıda Fenerbahçe'nin güncel durumu, transfer faaliyetleri ve yaklaşan maçlar hakkında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Taraftarlar için merakla beklenen bu canlı yayın, futbolseverlerin dikkatini çekecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun basın toplantısını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor