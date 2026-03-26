Canlı Spor Yayınlarında Yeni Teknolojiler İzleyici Deneyimini Nasıl Şekillendiriyor?

Canlı spor yayınları, teknolojik gelişmelerle birlikte izleyici deneyiminde büyük bir dönüşüm yaşıyor. Özellikle çok kameralı prodüksiyonlar, uzaktan yayın sistemleri ve yapay zekâ destekli planlamalar, maç ve turnuva yayınlarını adeta yeniden tanımlıyor. Bu alanda 20 yılı aşkın süredir uluslararası prodüksiyonlarda görev alan yönetmen Kazım Ceyhun Şenkal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İzleyiciler artık sadece maçı değil, maçın her anını, her detayı ve her hikayesini ekran başında takip etmek istiyor. Bu nedenle prodüksiyon teknolojilerinde yenilik yapmak artık bir seçenek değil, zorunluluk," diyen Şenkal, UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri, EuroLeague sezonları ve FIBA turnuvaları gibi yüksek profilli spor yayınlarındaki tecrübelerini paylaştı.

Uzaktan Prodüksiyon ve Çok Kameralı Yönetimle İzleyiciye Yakınlaşmak

Kazım Ceyhun Şenkal, Türk Telekom ve NTV Spor'daki yılları boyunca TBL, FIBA Şamiyonlar Ligi yayınlarını yönetti. Çoklu kamera sistemlerinde tecrübeli olan Şenkal, "Özellikle PTZ kameralar ve gerçek zamanlı grafik entegrasyonu sayesinde izleyiciye sahadaki dinamikleri anında gösterebiliyoruz. Bu da maç deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor," şeklinde konuştu. Şenkal'a göre, takım koordinasyonu ve doğru kamera açılarının seçimi, izleyiciye maçın temposunu ve heyecanını tam olarak aktarmanın anahtarı.

Yapay zeka destekli planlama ve global formatlar

Şenkal, AcunMedya Global'de Exatlon gibi uluslararası reality TV prodüksiyonlarını yönetti. "Reality formatlarında izleyiciyi ekrana bağlayan en önemli unsur, doğru anı doğru açılarla yakalayabilmek. Yapay zekâ ve gelişmiş planlama sistemleri sayesinde her anı maksimum etkiyle sunabiliyoruz," dedi.

