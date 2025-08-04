Çankırı Tuz Festivali'nde Futbol Heyecanı

ÇANKIRI'da '4'üncü Uluslararası Çankırı Tuz Festivali' kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan gösteri ve açılış maçıyla başladı. Maçın başlama vuruşunu A Milli Futbol Takımı eski oyuncusu Ümit Karan yaptı. Karan, maçta 2 gol attı.

Çankırı Belediyesi tarafından 15-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek '4'üncü Uluslararası Çankırı Tuz Festivali' kapsamında 'Tuz Futbol Turnuvası' düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi İsmet İnönü, Ortaokulu bahçesinde oluşturulan alanda zemin tuzla kaplanarak saha kuruldu. Futbolcular, çıplak ayak ile tuz üzerinde kıyasıya mücadele verdi. Gösteri maçına Vali M. Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Baro Başkanı Av. Mustafa Deniz, eski milli futbolcu Ümit Karan ve sporcular katıldı.

Maçın başlama vuruşunu Ümit Karan yaptı. Karan ve takımı, Çankırı Futbol Kulübü forması giydi. Tuz zemin üzerinde kıyasıya mücadele eden katılımcılar zaman zaman da zor anlar yaşadı. Maç öncesi konuşma yapan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Şehrimizin önemli tescilli miraslarından kaya tuzumuzun üzerinde gerçekleştirdiğimiz ve ses getiren tuz müsabakalarımız sadece yarışma değil aynı zamanda dostluğun, fair-play ruhunun sahada parladığı spor şölenidir. Futbol, voleybol, sokak basketbolu ve tuzsurvivor olmak üzere 4 farklı kategoride 164 takım 932 sporcu, tuzdan sahalarda ve parkurda kıyasıya yarışacaklar. 4 yıldır tuzda spor ile farkımızı ortaya koyduk. Sadece tuzun değil, sporun da başkenti olduğumuzu gösterdik. Tüm çabamız Çankırı'yı hak ettiği noktalara taşıyabilmektir" dedi.

'TUZ FUTBOL FESTİVALİ ÇOK KEYİFLİ'

Maç sonu değerlendirmede bulunan eski futbolcu Ümit Karan da tuz zeminde oynamanın zor ama keyifli olduğunu söyleyerek "Öncelikle Çankırı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum, güzel davet oldu. Daha öncede katıldım. Tuz futbol festivali hakikaten çok keyifli. Tuzda oynamak biraz farklı, biz çimlere alışığız. Güzel maç oldu. Güzel festival bekliyor gençlerimizi, her sene spora yöneltmeye çalışıyor belediye ve valilik. Önemli işler yapıyorlar. Gerçekten yürekten kutluyorum. Moral bozukluğundan sonra bunlar bize moral veriyor. Kötü günler yaşadık, yangınlar gibi. İnşallah böyle biraz daha moral buluruz. Tuzda oynamak zor, imkansız gibi bir şey, topu ayarlayamıyorsun ama keyifli. Geçen sene de gelmiştim, oynamıştım" diye konuştu.

Vatandaşlar ve çocuklar maç sonrasında Ümit Karan'a yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunurken, hatıra fotoğrafları çektirdi ve formalarını imzalattı.