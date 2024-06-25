Çankırı'da Uluslararası Şampiyonlukları Ödüllendirildi

Uluslararası organizasyonlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden sporcular, Çankırı'da ödüllendirildi.

Çeşitli tarihlerde düzenlenen Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan İngiltere Gençler Trambolin Cimnastik Dünya İkincisi Ada Kanat, 22-26 Mayıs Peru ve 14-24 Haziran Yunanistan U15 Halter şampiyonasında, Dünya Şampiyonu Ramazan Efe Yılmaz, 21-23 Edirne Gençler Kuraş Şampiyonası Avrupa Şampiyonu Azra Özkan, 21-23 Edirne Gençler Kuraş Şampiyonası Avrupa Şampiyonu Yiğit Aslan, 21-23 Edirne Gençler Kuraş Şampiyonası Avrupa İkincisi Berkay Gün için Çankırı'da ödül töreni düzenlendi. İl merkezinde araç konvoyuyla turlayan sporcular, Karatekin Parkı'nda il protokolü tarafından karşılandı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sporcu ve antrenörlerine çeşitli hediyeler vererek tebrik etti. - ÇANKIRI