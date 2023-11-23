Çankırı'da Milli Sporcu Ada Kanat Dünya İkincisi Oldu

Çankırı'da yaşayan milli sporcu 14 yaşındaki Ada Kanat, cimnastik sporunda dünya ikincisi oldu. Antrenör Berat Demir'in keşfiyle cimnastiğe yönlendirilen Kanat, İngiltere'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti.

Çankırı'da yaşayan milli sporcu 14 yaşındaki Ada Kanat, tesadüfen tanıştığı cimnastik sporunda dünya ikincisi oldu.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde cimnastik antrenörü olarak görev yapan Berat Demir, 2015 yılında sporcularına malzeme almak için Ada Kanat'ın babasına ait olan mağazada Ada ile tanıştı.

Bu tanışmada Ada'nın bacak açma, köprü yapma gibi hareketler yaptığını gören antrenör Demir, Ada'nın babasıyla görüşüp sporcunun cimnastik sporuna yönlendirilmesini sağladı.

Küçük yaştan itibaren antrenör Berat Demir ile çalışan Ada Kanat, bugüne kadar birçok başarılara imza attı.

Ada Kanat, en son İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda Tuba Bade Şahin ile birlikte genç kadınlar senkron finalinde 44.030 puanla dünya ikincisi oldu.

"Bütün emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum"

Milli sporcu Ada Kanat, AA muhabirine, 8 yıldır cimnastikle uğraştığını söyledi.

Küçüklüğünde de çok hareketli bir çocuk olduğunu anlatan Kanat, "Ben dükkandayken hocamız geldi. Bacak açarak değişik hareketler yapıyordum, hocam beni keşfetti. Oradan da bu yola başladık. O an aklımda yoktu ama gerçekten gittikçe yıllar içerisinde çok ısındım. Bu spora devam etmek istedim." dedi.

Şampiyona sürecinin zorlu geçtiğini, uzun süredir bu şampiyonaya çalıştıklarını söyleyen Kanat, "Uzun saatler uğraştık, yarışmaya gittik ve bütün emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bütün antrenmanda yaptığım hareketleri yaptım. Çalışmalarımı orada da gösterdim ve dünya ikinciliği geldi." diye konuştu.

Haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Kanat, "Spora küçük yaşta başlıyorsunuz ama hareketler de yaş grubuna göre değişiyor. Zorlaşıyor, kolaylaşıyor. Ben hareketlerimi olabildiğince zorlaştırmaya çalışıyorum ki büyüklerle yarıştığımda çok fazla zorlanmayayım. Antrenmanlarımı ona göre yapıyorum. Hareketlerin zorlukları değişiyor. Büyüklerle yarışabilecek kadar zorlukta hareketler çıkartıp yarışmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya ikincisi olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kanat, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki hedefim 2024 yılında, Nisan ayı diye tahmin ediyoruz bir Avrupa şampiyonası var. O Avrupa Şampiyonası'nda da bir derece, madalya almayı düşünüyoruz. Ondan sonra da 2028 yılında olimpiyatlar var, inşallah olimpiyatlara gideceğiz. Olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırıp bir madalya, derece almaya bekliyoruz."

Berat Demir çalışmalardan memnun

Antrenör Berat Demir de 2016 yılından beri milli takım antrenörlüğü yaptığı dile getirdi.

Kendisinin cimnastikte milli sporcu olamadığı ve bunun da içinde bir yara olarak kaldığını anlatan Demir, uzun yıllar boyunca kendisini geliştirdiğini, yurt için ve yurt dışında incelemeler yaptığını ve bunun sonucunda milli sporcular yetiştirdiğini aktardı.

Demir, normalde Ada ile Tuba Bade'nin 13-14 yaş kategorisinde yarıştıklarını ancak bu yıl ilk kez yapılan uygulamayla 13-14 yaş kategorisinde final yapanların gençler kategorisinde yarıştırıldığını söyledi.

Ada Kanat'ın Çankırı'da, Tuba Bade Şahin'in de Samsun'da yaşadığını ve bu ikilinin sadece milli takım kamplarında bir araya geldiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Milli takım kampımız maksimum 10 veya 15 gün oluyor. Orada hem ferdi olarak çalışıyor hem de senkron çalışıyoruz. İngiltere'de biz genelde antrenman saatlerimiz bittiği zaman özellikle senkronu çalıştık. Çünkü millet artık otellere giderken biz oturduk, devamlı aynı seri üzerinde çalıştık, hatalarımızı gördük. Orada biraz etkisi oldu, daha da kaynaştılar. Zaten 2 yıldır beraber mücadele ediyorlar. Geçen sene İtalya'da da senkronizede ikinci olmuşlardı. Kampına göre değişir, bu yıl 20 gün beraber oldular. Çünkü uluslararası olarak sadece dünya şampiyonasına katıldık. Normalde uluslararası 3-4 tane yarışmaya giderdik. Kamplarımızı ona göre olurdu. Bu yıl biraz kısıtlı oldu. Sadece dünya şampiyonasında bulunduk."