Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Çankırı Belediye Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama töreni düzenlendi. Törene, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende günün anlam ve önemine belirten konuşmalar yapıldıktan sonra şiirler okundu. Ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü silahlı gösteri yaptı. Komandoların gösterisi, beğeni topladı. Tören, askeri geçiş ile sona erdi.