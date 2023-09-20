Canikli Milli Sporcu Ali Topaloğlu'na Başkan Sandıkçı'dan Tebrik

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'ndan zaferlerle dönen Canikli milli sporcu Ali Topaloğlu'nu ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canikli sporcular zaferden zafere koşuyor" dedi.

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluklar ve dereceler elde ederek ülkenin gururu olan Canik Belediye spor Kulübü milli sporcusu Ali Topaloğlu, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret etti. Canikli Milli sporcu Ali Topaloğlu'nu ve ailesini makamında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, Canikli milli sporcuyu başarılarından dolayı tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.

"Canikli sporcular zaferden zafere koşuyor"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kariyerinde olimpiyat ve dünya şampiyonlukları da bulunan ve Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğunu göğüsleyen Canik Belediye spor Kulübü milli sporcu Ali Topaloğlu'nu makamında ağırlayarak, başarılarından dolayı kutladı. Canik'te çocukları ve gençleri ilgi alanlarına göre spor branşlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde her yaş grubundan çocuk ve gencimizi ilgili alanlarına göre belirledikleri spor branşlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Kendilerini sportif etkinlikler ve eğitimlerle bir araya getirerek zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Farklı spor branşlarında yeteneklerini keşfetmelerine vesile olduğumuz nesillerimizin ilgi duyduğu spor branşlarını profesyonel olarak icra etmelerini sağlarken aynı zamanda milli takımlarımıza yeni sporcular kazandırmaya devam ediyoruz. Sporcularımız bireysel ve takım sporlarında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Canikli milli sporcumuz Ali Topaloğlu, Avrupa şampiyonasında gösterdiği üstün performansla şampiyon olarak bizleri yeniden gururlandırdı. Canikli milli sporcumuz Ali Topaloğlu'nu bir kez daha yürekten tebrik ediyor, sporcumuzun yetişmesinde katkılarda bulunan ailesine, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun" diye konuştu.

Ali Topaloğlu, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda erkekler disk ve gülle atmada Avrupa şampiyonu olarak altın, erkekler 100 ve 200 metre koşuda gümüş ve erkekler 1500 ve 400 metrede koşuda ise bronz madalyanın sahibi oldu. - SAMSUN