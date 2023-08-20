Canikli boksçu, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi'nin milli bokscusu Yiğit Keskin, Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Samsun'un Canik Belediyesi, milli takımlara farklı branşlarda sporcular kazandırmaya devam ediyor. Slovenya'da devam eden Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı terleten Canik Belediye spor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, şampiyonada gösterdiği üstün performansla adını çeyrek finale yazdırdı.

"Milli takımlarımıza sporcular kazandırmaya devam edeceğiz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde spora yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerle, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturduk. Onların ilgi alanları ve yeteneklerine göre dilediği spor branşlarını profesyonel olarak icra etmesini sağladık. Canikli sporcularımızı milli takımlarımıza kazandırdık. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği üstün mücadele ile adını çeyrek finale yazdıran Canikli sporcumuz Yiğit Keskin'i canı gönülden kutluyorum. Sporcumuzun finale yükseleceğine ve şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Sporcumuzun başarılarında katkıda bulunan ailelerine, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle milli takımlarımıza sporcular kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Canikli milli sporcu Yiğit Keskin, 21 Ağustos'ta gerçekleşecek çeyrek final müsabakasında Gürcü rakibi Shalva Beridze ile mücadele edecek. - SAMSUN