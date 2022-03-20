Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı en iyi 8 arasına girdi

CANİK, SAMSUN (İHA) - Türkiye finallerine yükselen Canik Belediye spor U14 Kız Basketbol Takımı Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında yerini aldı.

Samsun Canik Belediye spor U14 Kız Basketbol Takımı, 15-19 Mart tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası müsabakalarında elde ettiği başarılı skorlar sonucu Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Samsun Canik Belediye spor U14 Kız Basketbol Takımı, elde ettiği bu başarı ile Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında yer aldı. 14 yaş ve altı sporcuların katıldığı U14 Yarı Final Anadolu Şampiyonası müsabakalarında son maçını da kazanarak 16 takım arasından ilk dörde kalan Canikli kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil edecek.

Samsun'un gururu oldular

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, genç sporcuları başarılarından dolayı kutladığını belirtti. "Sporcularımız katıldıkları yarı final turnuvasında büyük bir başarı elde ederek Samsun'un ve Canik'in gururu oldular. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Türkiye finallerinde bu başarılarını daha da artırıp ilçemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah. Türkiye'de ilk sekize girmeyi başaran kızlarımıza Türkiye finallerinde başarılar diliyorum. Bütün sporcularımızı ve hocalarımızı tek tek kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

"Milli takıma sporcu yetiştiriyoruz"

Canik'te büyük başarılara imza atan pek çok genç sporcunun milli takım formasını giymeye hak kazanacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bu şekilde çalışırlarsa pek çok genç sporcumuz ileride milli takıma girmeye hak kazanacak. Bu gençlerimiz spor kariyerlerine milli takım forması altında devam ederek bizlerin ayrı bir gurur yaşamasına vesile olacaklardır" diye konuştu.

Pek çok zorlu rakip geride kaldı

Fenerbahçe İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Rize Çaykur Basketbol Takımları gibi güçlü rakiplerin elendiği turnuvada Türkiye Şampiyonası finallerine yükselerek büyük bir başarı gösteren Samsun Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında yerini aldı. Türkiye Şampiyonası finallerine yükselen takımlar şunlar: KKTC, Bandırma Basketbol GSK, Atlas Tigers, Mersin Büyükşehir Belediye, Antalya Polis Gücü, Canik Belediyesi, Çankaya Üniversitesi, İzmir Ege Gelişim. - SAMSUN