Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, Sivasspor ile karşılaştı. Mücadelede Caner Erkin, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon Bandırmaspor, Pendikspor, Ümraniyespor ve Sivasspor maçlarında kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, toplamda 4 kez oyun dışı kaldı. Kırmızı kart cezaları nedeniyle bu sezon 11 maçta forma giyemeyen Erkin'in Sakaryaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede deneyimli futbolcu Caner Erkin bir kez daha kırmızı kart gördü.

SİVASSPOR İLK YARIYI FARKLI KAPATTI

Ev sahibi Sivasspor, karşılaşmanın ilk yarısını 6 ve 20. dakikalarda Valon Ethemi ile 16. dakikada Okan Erdoğan'ın golleriyle 3-1 önde tamamladı. Sakaryaspor'un tek golü ise 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

45+3'TE OYUN DIŞI

Sakaryaspor'da sol bek Caner Erkin, ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BU SEZON 4. KIRMIZI

37 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bandırmaspor, Pendikspor, Ümraniyespor ve Sivasspor maçlarında kırmızı kart görerek toplamda 4 kez oyun dışı kaldı.

Kırmızı kart cezaları nedeniyle bu sezon 11 maçta forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun Sakaryaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

